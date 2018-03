A.Kockartz Der Vogelschutzverband Flandern zieht vor den Staatsrat, um Pläne für den Bau von sieben Windkraftanlagen auf der Maatheide in Lommel in der Provinz Limburg zu verhindern. Diese Windräder würden verheerende Folgen für Zugvögel haben, deren Route über die Maatheide verläuft, so die Vogelschützer.