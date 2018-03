A.Kockartz Prinz Laurent (Foto) ist das Recht eingeräumt worden, sich gegen eine Kürzung seiner staatlichen Dotationen in einer öffentlichen Anhörung in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments zu verteidigen. Darauf einigte sich die Konferenz der Fraktionsvorsitzenden in der Kammer am Mittwochvormittag.