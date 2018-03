Reporters

A.Kockartz Serge Dorny (56 - Foto), der derzeit noch die Opfer von Lyon in Frankreich leitet, übernimmt ab dem 1. September 2021 die Intendanz an der Bayrischen Staatsoper in München. Dorny kommt aus Wevelgem in Westflandern und kann bereits eine beeindruckende internationale Karriere im Kulturbereich vorweisen.