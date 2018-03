Die Leipziger Buchmesse findet vom 15. bis zum 18. März statt. Wie bereits in Frankfurt zeichnen die Literaturstiftungen Flanderns und der Niederlande für den Auftritt in Leipzig verantwortlich. Mit neun Veranstaltungen beteiligen sich Autorinnen und Autoren aus Flandern und den Niederlanden am stadtweiten Festival Leipzig liest.

Sie erzählen großartige Familiengeschichten von Eismachern aus Südtirol und einer indischen Mama Tandoori in Rotterdam (Ernest van der Kwast), dem Sohn einer Prostituierten, der ein Bordell ersteht und seine eigene Mutter beschäftigt (Michael Bijnens), einem großen Bruder, der das Leben seiner gut organisierten Schwester mit einer Hiobsbotschaft ins Wanken bringt (Esther Gerritsen), und von einem verschollen geglaubten Sohn, der seine Familie vor Rätsel stellt (Anita Terpstra).

Männer stoßen während oder am Ende ihres Berufslebens auf neue, überraschende oder auch alles in Frage stellende Herausforderungen (Karolien Berkvens, H. M. van den Brink, Herman Koch, Peter Terrin, J. J. Voskuil), und berühmte Frauen durchbrechen die Schranken des Anstands, ihres Geschlechts und der Moral (Connie Palmen). Dazu gesellt sich der investigative Blick der Sachbuchautorinnen, die sich mit dem Lebensweg der Tomate vom Samen bis zum Supermarkt (Annemieke Hendriks) oder dem Phänomen der Jagd vom Schuss über das Aufbrechen bis zum Verzehr des Wilds beschäftigen (Pauline de Bok).

