Am 8. Mai wird Laura Groeseneken, alias „Sennek“, Belgien im ersten Halbfinale des Song Contests in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon das Lied „A matter of time“ singen (siehe das YouTube-Video unten). Den Song schrieb sie gemeinsam mit Alex Callier, dem Mastermind der flämischen Band Hooverphonic und Juror von „The Voice“ in Flandern und mit dem französischen Komponisten und Filmemacher Maxime Tribeche.

Der Song lässt durchaus an eine Hooverphonic-Produktion denken. Erste Reaktionen in Belgien zu dieser ungeplanten Vorveröffentlichung sind sehr positiv und wohlwollend. Eigentlich wollte unser Haus, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Flandern (VRT), diesen Song erst am Dienstag veröffentlichen, doch der Ton gelangte noch vor dem eigentlichen Video über YouTube an die Öffentlichkeit. Unser Haus reagierte und jetzt ist das offizielle Video auch hier zu sehen.