U.Ne Die Staatsanwaltschaft von Halle-Vilvoorde will nach dem chaotischen Hochzeitszug vom Samstagabend auf der Autobahn A12 in Meise zunächst die Polizeiermittlungen abwarten. Der Hochzeitszug hatte den gesamten Verkehr auf der Autobahn lahmgelegt. Das hat die Staatsanwaltschaft an diesem Sonntagmittag mitgeteilt. Der flämische Verkehrsminister, Ben Weyts (N-VA), fordert ein hartes Vorgehen gegen die Verursacher des Chaos.