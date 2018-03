Heute aber gehört dieses klassische Gebäude zu den wichtigsten Baudenkmälern des Antwerpener Hafens. Es steht bereits seit längerem unter Denkmalschutz. In den kommenden Jahren wird die Höhere Seefahrtschule durch einen Neubau ergänzt, der aber an der klassischen Struktur nichts verändern wird. An den Tagen des Offenen Denkmals ist die Schule manchmal zu besichtigen. Ein Besuch lohnt sich auch wegen der umfangreichen und seefahrtgebundenen Kunstsammlung, die das Haus beherbergt.

Darunter sind in der Eingangshalle angebrachte monumentale Gemälde der Seefahrtmaler Taf Wallet und Julien Creytens aus dem Jahr 1934, die auch auf die Schifffahrtsverbindungen in die Kolonien z.B. mit dem Kongo verweisen. Das Thema „Belgien und Übersee“ wurde damals in den 1930er Jahren eindeutig mit der See- und Handelsschifffahrt in Verbindung gebracht, was diese Kunstwerke deutlich untermalen.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)