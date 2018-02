Worauf der stark abnehmende Rehbestand im Zonienwald genau liegt, ist noch unklar. Letzten Untersuchungen zufolge ist das Wild in diesem Wald gesund. Allerdings ist die Zahl der Rehe, die im Verkehr ums Leben kamen, größer geworden. Doch der Verkehr, der durch den Wald verläuft, wird in Zukunft weiter umgeleitet. Dies könnte dafür sorgen, dass sich der Bestand teilweise wieder erholen kann, so Casaer.

Andere Faktoren könnten die steigende Zahl der Wildschweine auch hier sein, oder wilde bzw. nicht angeleinte Hunde und gar Wilderei. Doch dazu liegen keine konkreten Erkenntnisse vor. Sicher ist allerdings, dass die Besucher seit Jahren in Massen in den Zonienwald strömen. Dieser riesige Wald, der sich über drei belgische Regionen hinzieht, ist ein touristischer Magnet, nicht nur für Naturliebhaber.

„Eigentlich passen sich Rehe Veränderungen in ihrem Lebensraum schnell an, denn sie sind intelligente Tiere. Warum die Population aber so schnell abnimmt, wirft Fragen auf. Um die wirkliche Ursache herausfinden zu können, müssen wir die Lage langfristig beobachten und erfassen.“