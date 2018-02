Die Wölfin Naya hat sich wohl auf dem weitläufigen Gelände, das die Militärkaserne von Leopoldsburg umgibt, niedergelassen. Anfangs hat sie wohl zwei Schafe gerissen, doch nach Angaben der flämischen Naturbehörden hat sie inzwischen auf natürlicher Ebene genug zu fressen. Die Limburger haben „ihre Wölfin“ inzwischen liebgewonnen und die Vereinigung „Landschaft“ bietet Wanderungen auf den Spuren der Wölfin an, an denen alleine am vergangenen Wochenende mehrere Dutzend Naturbegeisterte teilgenommen haben (Foto oben).

Soweit, so gut. Aber, in der Provinz Limburg sorgen einige Umstände für Probleme und für Sorgenfalten auf den Stirnen der Betroffenen. So ist die Zukunft der Ranger (kl. Foto) der drei Naturparks bedroht.