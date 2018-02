Doch vorerst prägt Leerstand die Ravenstein Galerie, was wiederum den Blick auf die Architektur an sich verschärft. Geradlinigkeit, heller Beton, gläserne Fronten, erhabene Inschriften, klare Fliesen auf den Böden und quadratische Mosaiksteine an einigen Wänden zeigen ein straffes und sogar zeitloses Design.

Heute kümmert sich die Initiative „Galerie Ravenstein“ um die Geschicke des Gebäudes. Mit dem Slogan „a historical and commercial experience“ weist das Unternehmen den Weg und es ist zu hoffen, dass in dieser Galerie ein Leben entsteht, das dem Ort und seiner glanzvollen Geschichte gerecht wird. Jedem Brüssel-Besucher sei geraten, hier einmal einen Blick hineinzuwerfen. Es lohnt sich. Phantastisch ist ein Durchgang aus Richtung Zentralbahnhof zum BOZAR.

Am Ende des langen Galeriegangs taucht der monumentale runde helle Platz auf. Die Treppen weiter nach oben allerdings sind kein monumentaler Aufgang sondern an beiden runden Seiten entlang verlaufende Stufen. Dies macht das Treppensteigen leichter und erlaubt Blicke in die Galerie und nicht nach oben auf das Ziel. Eigentlich ein genialer Wurf der Gebrüder Dumont…