Am Ende verfasste Till Lindemann fünf Gedichte, die vom Werk von Johan Tahon beeinflusst waren und die zu der Ausstellung ergänzend passten. Der Bildhauer war von dem Gedicht "Wir überleben das Licht" derart beeindruckt, dass er beschloss, seine Ausstellung in Maastricht auch so zu betiteln. Noch im September soll ein Buch erscheinen, an dem die beiden Künstler gerade arbeiten.

Info: Bonnefantenmuseum Maastricht