Seit 2011 ist der Buchverkauf im belgischen Bundesland Flandern rückläufig. Weiterhin für gute Umsätze sorgen hier Kochbücher und Comics, vor allem solche für Kinder. Und doch werden auch in diesen beiden Bereichen Rückgänge verzeichnet, wie Boek.be, der Dachverband des flämischen Büchersektors dazu meldet.

Leicht steigende Absätze verzeichnet nur der Bereich Nonfiction. Bestseller in Flandern war das Buch „Mazzel tof“ von Margot Vanderstraeten. Sie schrieb in ihrem Reportagebuch, was sie erlebte, als sie in Antwerpen monatelang bei orthodoxen jüdischen Familien erlebte, bei denen sie eine Zeit lang wohnte. Der am häufigsten verkaufte Roman in Flandern war 2017 „Origin“ von Dan Brown.