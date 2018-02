Die „Stolpersteine“ zur Erinnerung an die Opfer der Naziherrschaft sind eine Idee des deutschen Künstlers Gunter Demnig. Diese kleinen Mahnmale sind aus Kupfer hergestellt und werden in Bürgersteige vor Wohnungen eingelassen, wo Naziopfer vor ihrer Deportation gelebt haben. Bis heute wurden rund 65.000 solcher „Stolpersteine“ europaweit angebracht - 260 davon in Belgien, z.B. in Brüssel und in Charleroi.

Bisher fand diese Idee in Antwerpen keinen Gefallen. Jüdische Organisationen aus der Scheldemetropole halten es für respektlos, dass man über diese Steine auf dem Bürgersteigt läuft. Zudem könne man so nicht allen Holocaustopfern gedenken. Doch in diesen Tagen wurden die ersten beiden „Stolpersteine“ auch in Antwerpen angebracht: Einer für Emile Zuckerberg, ein 4 Jahre altes Kind, dass 1942 aus der Pretoriastraat deportiert wurde und einer für Keyla Gitla Szafirstein, ein Jude aus der Stoomstraat.

Die Initiative dazu kam von der Brüsseler Vereinigung für das Gedenken an die Shoah. Die Stadt Antwerpen hat allerdings ein Problem mit dieser Initiative, die keine Genehmigung hatte. Dort hält man es für Schade, dass „eine nicht-repräsentative Organisation“ in zivilem Ungehorsam diese „Stolpersteine“ doch angebracht hat. Das sei etwas, „was die übergroße Mehrheit der jüdischen Gemeinschaft nicht will“.