A.Kockartz Am Sonntag zog der erste große Umzug durch die flämische Karnevalshochburg Aalst in der Provinz Ostflandern. Schon bei diesem Karnevalszug lässt sich erkennen, dass dieser Karneval mit Nachdruck und großer Lust politisch unkorrekt ist und dass hier keiner Verschont wird. Ein erster Bilderreigen aus der Stadt zeigt, dass sich die Aalster Karnevalisten auch in diesem Jahr wieder von ihrer besten Seite zeigen.