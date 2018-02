A.Kockartz In Antwerpen ist nur an diesem Wochenende möglich, über die historische Kipdorp-Brücke zu spazieren. Diese Brücke aus dem 16. Jahrhundert wurde von Archäologen im Zuge der umfangreichen Bauarbeiten am Opernplatz und an den „Leien“ (der Innenstadtring von Antwerpen) freigelegt werden.