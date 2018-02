„Männern, die mehr vom Leben wollen und die schöne Tage erleben möchten, wollen die Trappisten von Westmalle die Chance geben, ein Wochenende lang das mönchische Leben von innen kennenzulernen.“, kann man in der Anzeige lesen. Ein Aufruf mit ähnlichem Inhalt war vor etwa einem Monat auch auf der Facebook-Seite der Abtei zu lesen.

Interessierte können laut der Trappisten unter deren Begleitung einen Einblick in deren Leben bekommen, in dem sie an den täglichen Ritualen der Mönche teilnehmen. Das können Gebete sein, Meditationen, „lecto divina“ (das gemeinsame Lesen von christlichen Texten), oder auch Handarbeit. Letzteres könnte spannend sein, denn hier ist ja auch die Quelle der Westmalle-Trappisten-Brauerei. Ein solches Wochenende sei „für Singlemänner eine einmalige Chance, diese Lebensform einmal näher kennenzulernen.

Man wolle niemanden berufen, so Bruder Guerric gegenüber Gazet Van Antwerpen, doch es sollen „Kontakte gelegt werden. Sie können dies auch als ausgestreckte Hand an die Gesellschaft betrachten.“ Auf ähnliche Aufrufe und Anzeigen, die auch in den Niederlanden veröffentlicht wurden, bekamen die Trappisten von Westmalle einiges an Reaktionen, vor allem von Männern über 40, „Männer mit viel Lebenserfahrung, die oft nach einer Trennung oder dem Tod der Partnerin in eine neue Phase des Lebens gekommen sind.“