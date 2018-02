„West-Vlaamse Splitwafels“ sind harte ovale Hefewaffeln, die entweder mit einer Butter-Vanille-Sahne bestrichen werden oder mit Kirschsahne gefüllt und mit Puderzucker bestreut werden. Beide Sorten bietet die Brood- & Banketbakkerij Vanheste Dirk in Ostende an. Dieses westflämische Rezept gibt es auch in Französisch-Flandern direkt auf der anderen Seite der Grenze zwischen Nordfrankreich und der Provinz Westflandern.

„Poperingse mazarinetaart“ ist, wie der Name bereits erahnen lässt, ein Kuchen aus Poperinge im Herzen der Provinz Westflandern. Er besteht aus einem Briocheteig, der mit einer warmen Soße aus Butter und Melasse (Sirup) begossen wird. Anschließend kommt noch Zimt obendrauf (dem Autoren dieser Zeilen läuft beim Schreiben das Wasser im Mund zusammen…). Diese Küchlein wurden früher beim Totenkaffee für wohlhabende Bürger gereicht, gehören aber mittlerweile in Poperinge zu den Grundnahrungsmitteln. Sie können als kleine Küchlein erworben werden und zuhause im Herd oder in der Mikrowelle erwärmt werden.