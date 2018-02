Diese Ausstellung ist sehr originell und das eher nüchterne Trade Mart-Gebäude neben dem Atomium in Brüssel bietet diesen sowjetischen Designobjekten einen schönen Rahmen, in dem sie sehr gut zur Geltung kommen. Wer danach noch nicht genug von urigem Design hat, dem sei die eigene Sammlung des ADAM empfohlen. Hier dreht sich unter dem Motto „Plasticarium“ alles um das Thema „Design und Plastik“ in allen möglichen Farben und Formen. Diese Sammlung, eine Privatsammlung, bietet einen schaurig-schönen Einblick in das, was uns im alltäglichen Leben „plastisch“ in der jüngeren (Design)Vergangenheit geboten wurde (Foto unten) …

