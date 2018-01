Die Zahl der Pater wird in diesem Jahr mit ziemlicher Sicherheit unter 1.000 sinken und schon kurzfristig wird wohl in Flandern rund die Hälfte der Schwesterngemeinschaften geschlossen oder aufgelöst, so Kern en Leven.

Die Frauen in der katholischen Ordenswelt in Flandern machen laut den aktuellen Zahlen rund ein Drittel der 6.197 Religiösen aus. Das ist ein krasser Unterschied mit dem Jahr 2002, als in Flandern noch knapp 14.000 Religiöse in den entsprechenden Einrichtungen lebten. 80 % aller Mönche, Klosterbrüder und Schwestern ist überdies älter als 85 Jahre und 15 % von ihnen haben das Alter von 90 Jahren bereits überschritten.

Und die Zukunft sieht nicht gut aus, so das Kirchenblatt. 2017 zählte Flandern gerade einmal drei Novizen, die einen ersten Schritt in Richtung Kloster taten. Und lediglich fünf Gläubige legten ein zumindest vorläufiges Gelübde ab.