Bo ist verheiratet und bleibt auch verheiratet. Ihre Frau und ihre beiden Kinder halten zu ihr.

"Ich habe meiner Frau vor unserer Hochzeit von meinen weiblichen Gefühlen erzählt, habe aber auch gesagt, dass das bestimmt vorbei geht, wenn wir erst einmal verheiratet sind. Einen Monat lang war das auch so und dann ist das Gefühl sehr stark zurückgekommen."

"Ich habe versucht, ein Gleichgewicht zu finden, denn ich habe mich schon vor 25 Jahren 'geoutet'. Doch ab einem bestimmten Zeitpunkt wurde das Gefühl einfach zu stark."

Natürlich sei das ein Schock für die anderen gewesen. "Der Ehemann wird eine Frau, der Papa wird zur Frau. Das ist nicht einfach. Doch meine Tochter nahm mich an Weihnachten zur Seite und sagte: 'Papa Du siehst so viel besser aus als Frau. Mach das! Das war gut!'"

Vor kurzem war Bo zum letzten Mal als Mann auf dem Bildschirm. Die Transition zur Frau ist in vollem Gange. Nächsten Monat folgen Gesichtsoperationen und in einem Jahr dann der 'final cut', wie sie es selbst bezeichnet. Und bis dahin kann alles nur noch besser werden: "Ich bleibe Reporter und Fernsehjournalistin und ich werde meine Arbeit so gut wie möglich erledigen, vielleicht sogar noch besser als früher, denn Frauen müssen doch immer doppelt so gut sein, nicht wahr?!"