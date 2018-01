In nur einer Stunde waren am Samstag die ersten 200.000 Tomorrowland-Tickets für Käufer aus Belgien verkauft. Startschuss war am Samstagvormittag um 11 Uhr, doch viele der Dance- und Partyfans sahen nur "People of Tomorrow, your love for Tomorrowland is massive" auf ihren Bildschirmen.

Um 17 Uhr begann dann auch der erste Vorverkauf für Tomorrowland-Fans aus dem Ausland. Auch hier konnten Belgier dran teilnehmen, doch sie mussten wie alle anderen „in der Reihe stehen“, wie zuvor beim Inlandsverkauf. Hier waren die angebotenen 85.000 Tickets schon nach einer halben Stunde weg.

Insgesamt stehen 400.000 Tickets zur Verfügung. Am kommenden Samstag, den 3. Februar, werden die letzten Karten online angeboten. An diesem Vorverkauf können alle Interessenten teilnehmen, die für dieses Wochenende nicht registriert waren.

Tomorrowland findet auch dieses Jahr wieder an zwei Wochenenden statt und zwar vom 20. bis 22. Juli und vom 27. bis 29. Juli, natürlich auf dem seit Jahren bekannten Gelände in Boom in der Provinz Antwerpen.