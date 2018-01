Barock steht für eine gewisse Opulenz, für eine extravagante Zeit und Gesellschaftsform. Antwerpen zehrt als Heimatstadt von Pieter Paul Rubens von seinem Barock und will dies mit dem Stadtfest „Antwerpen Barok 2018“ unterstreichen. Gleich mehrere Ausstellungen sollen diesen Stil und seine Wirkung ebenso unter Beweis stellen, wie auch Musik, Tanz und Theater.

Kernpunkt wird die Ausstellung „Michaelina“ im MAS (Foto unten), im Museum am Strom. Michaelina? Für die erste Übersichtsausstellung des Oeuvres von Michaelina Wautier (1614-1689) reichen sich zwei städtische Museen Antwerpens die Hand: das Rubenshaus und das MAS. Die Ausstellung zeigt in einer Weltpremiere das außerordentliche Talent einer Künstlerin, die in einer Zeit aufwuchs, in der weibliche Künstler sehr selten waren. Ihr Werk ist so vielseitig und einzigartig, dass es alle kunsthistorischen Phantasien übertrifft. Vom 1. Juni bis zum 2. September 2018 ist das Rubenshaus im MAS mit dieser „Leading Lady des Barock“ zu Gast.

