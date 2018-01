Im Groeningemuseum von Brügge hängen zwei weitere Werke von Jan van Eyck, nämlich „Madonna des Kanonikus Joris van der Paele“ (kl. Foto) und "Bildnis Margarethe van Eyck", doch viele andere seiner Werke sind in ganz Europa in den wichtigsten Häusern zu sehen. Nicht zuletzt befinden sich einige auch in den USA. Doch über die Webseite „Closer to van Eyck“ ist jetzt möglich, alle diese Werke genauestens zu betrachten und dies auch noch kostenlos.