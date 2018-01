A.Kockartz Das international jahrzehntelang beliebte Gruuthuse-Museum in Brügge musste 2014 geschlossen werden, denn der Gruuthuse-Palast, in dem die Einrichtung untergebracht war, musste dringend restauriert werden. Der Zahn der Zeit nagte an dem Bau aus dem 15. Jahrhundert: Dächer, historische Verglasungen, die hölzernen Strukturen… So ziemlich alles musste unter die Lupe genommen werden. Jetzt ist das Ende der Arbeiten in Sicht.