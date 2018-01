A.Kockartz Der Nationale Sicherheitsrat und das Koordinationszentrum für Bedrohungsanalyse (OCAD) haben am Montag beschlossen, die Terrorwarnstufe außer in bestimmten sensiblen Bereichen von jetzt noch 3 (ernst) auf bald 2 (mäßig) zu senken. Dies kommt auch dem Fremdenverkehr in Flandern zugute, wie ein Sprecher der Landestourismusbehörde dazu erklärte.