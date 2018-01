Schon die Art der Bisswunden an den Schafen legte die Vermutung nahe, dass hier ein Wolf am Werk war. Naya hat ihre Opfer „wölfisch“ fachgerecht zerlegt. Ein Hund hätte die Schafe lediglich zerrissen, so Bert Boonen, der Landwirt, dessen Tiere hier gerissen wurden.

Der Fall Naya ist für Wissenschaft und Forschung sehr interessant und selbst der betroffene Landwirt aus Meerhout, der von staatlicher Seite her entschädigt wird (Wölfe stehen auch in Belgien unter Naturschutz und die Schäden, die sie nachweislich anrichten, werden vergütet), scheint fasziniert.

Naya legte bisher mehrere hundert Kilometer zurück. Sie kam aus dem Nordosten Deutschlands und überquerte dabei zahlreiche Autobahnen, Flüsse und Kanäle, wie den Rhein und die Maas - also auch Brücken (siehe Karte oben). „Alles kein Problem für einen modernen Wolf aus dem 21. Jahrhundert. Der Wolf passt sich unserer modernen Gesellschaft an.“, so Jan Loos vom Meldepunkt „Willkommen Wolf“ in Flandern. Loos und seine Mitstreiter bezeichnen Naya inzwischen denn auch als „Wolf 2.0“, was die Faszination für dieses Tier uns seine Wanderung nur unterstreicht.