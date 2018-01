Alex De Kegel leidet seit seiner Geburt an spastischer Diplegie, eine Art Hirnlähmung. Doch dies hindert ihn nicht daran, im Karneval seiner Heimatstadt aktiv zu sein. Nach seiner Wahl zum Prinzen sagte er überglücklich: „Es ist unbeschreiblich, dass dies möglich ist. Ich habe sehr viel dafür getan.“ Der 24 Jahre alte leidenschaftliche Karnevalist erhielt am Wochenende das Zepter und sein Cape und ist am 11. und 12. Februar der Leiter der verschiedenen Umzüge durch seine Stadt.