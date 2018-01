„Kom op tegen Kanker“ leitet die Einnahmen aus den Spendenaktionen an Initiativen und Organisationen weiter, die im psychosozialen Pflegebereich, in Wissenschaft und Forschung, in Information und Prävention und in der politischen und gesellschaftlichen Beeinflussung in Sachen Krebs aktiv sind. Dazu gehören auch Aktionen gegen das Rauchen, z.B. in Schulen oder Jugendheimen und Projekte, die an Krebs erkrankte Menschen dabei halfen, ihre Lebensqualität zu verbessern. In der letzten Saison wurden insgesamt 113 Projekte und Einrichtungen unterstützt.