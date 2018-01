Doch die Flämische Vereinigung für Industrielles Kulturerbe meldete die Vorgänge der europäischen Kulturerbe-Einrichtung Europa Nostra, ein 1963 gegründeter europäischer Denkmalschutz-Verbund mit Sitz in Den Haag. Er vertritt die Interessen von mehr als 400 Nichtregierungsorganisationen (NGO’s) und Privatpersonen aus 45 Ländern gegenüber der Europäischen Union, dem Europarat und der UNESCO.

Europa Nostra nahm die Zeche von Beringen und im Besonderen die dortige Kohlenwäsche in die Longlist der 12 am stärksten bedrohten Industrie- und Architekturdenkmäler auf und wird vielleicht auch beschließen, diese in die siebenteilige Shortlist aufzunehmen. Schon dies kann bei der Restaurierung helfen, denn Europa Nostra will als Katalysator für Denkmalschutzprojekte fungieren.

Doch die Konkurrenz ist groß: Dabei handelt es sich z.B. im das Stadtzentrum von Wien, um Köster in Georgien, um Kirchen und ein Dorf in Albanien, um die prähistorischen Steinmalereien von Cadiz oder um die historisch wertvolle Eisfabrik Gimsby in Großbritannien.