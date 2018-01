Bei Touristen, die mehr als einen Tag lang in der Hafenmetropole an der Schelde bleiben, wurde ein Anstieg um 25 % auf 3,8 Mio. Gästen registriert. Die touristischen Informationsbüros der Stadt melden ihrerseits eine Zunahme bei Besuchen von Feriengästen und Tagesausflüglern um 22 %.

Hinzu kommen noch fast 790 Flusskreuzfahrtschiffe, die in Antwerpen anlegten (ein Plus um 50 %) und 29 hochseetüchtige Kreuzfahrtschiffe. Damit kamen 2017 rund 115.000 Reisende zusätzlich in die Stadt, was einem Anstieg um 9 % auf Jahresbasis entspricht. Verschiedene Museen und Attraktionen in Antwerpen melden ebenfalls wieder steigende Besucherzahlen, darunter der Zoo, das FotoMuseum und die Kathedrale.

Neue Attraktionen

Der Besetzungsgrad der Hotels stieg 2017 um 1,7 % an, was bedeutet, dass hier noch ein enormes Potential vorhanden ist. Inzwischen, so der Antwerpener Stadtverordnete für Tourismus, Koen Kennis (N-VA), steigen die Zimmerpreise in den Hotels seiner Stadt schon wieder und es kündigen sich neue attraktive Einrichtungen an: „2016 war ein sehr schweres Jahr, also bin ich zufrieden damit, dass 2017 eine Erholung eingesetzt hat. (…) Vom neuen Kongresszentrum am Elisabethsaal können wir noch mehr erwarten und bald wird das neue Diamanten-Erlebniszentrum DIVA eröffnet.“