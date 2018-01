Ghent from the Sky/Michael Tiger Movies

Schon vor fünf Jahren überzeugte das Video ‚Gent in Motion‘ die Fans dieser mittelalterlichen flämischen Stadt. Weil die Drohnen-Technik sich stark entwickelt hat, beschlossen die Macher im Sommer 2017 während zwanzig Tagen neue Luftaufnahmen zu machen. Das Resultat ‚Ghent from the Sky‘ ist eine wunderschöne digitale Postkarte.