Wissenschaftler des Forschungsschiffs „Simon Stevin“ holten in der vergangenen Woche auch einen etwa 5 cm langen Zahn eines riesigen prähistorischen Hais an die Oberfläche der Nordsee (Foto oben). Man wisse noch nicht, wie alt der Zahn sei und von welcher Hai-Art er stammen könnte, doch angesichts dieser Größe könnte er von einem „Megalodon“ stammen, eine Hai-Art, die vor 2,5 Millionen Jahre gelebt haben könnte.

Das Flämische See-Forschungszentrum VLIZ arbeitet seit einiger Zeit gemeinsam mit dem Königlich-Belgischen Institut für Naturwissenschaften, mit der Universität Gent und mit dem Naturhistorischen Museum in Rotterdam an der Erforschung der Nordsee vor dem heutigen Belgien und den heutigen Niederlanden zur Zeit der letzten Eiszeit.

Damals lag der Meeresspiegel weitaus niedriger und die Fläche an Land war deutlich größer. Das in Ostende heimische flämische Forschungsschiff „Simon Stevin“ wird in diese Forschungsarbeit mit einbezogen. Von dort aus werden Schallsignale auf den Meeresboden gesendet, deren Rückkoppelung Aufschluss auf dessen Beschaffenheit gibt.