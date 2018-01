A.Kockartz In der westflämischen Stadt Ypern wird nach neuen Glockenspielern gesucht. Seit einiger Zeit verfügt die Anglikanische Kirche in der zwischen 1914 und 1918 schwer von Ersten Weltkrieg heimgesuchten Stadt über acht neue Glocken. Doch um das erneuerte Glockenspiel in seiner Vollständigkeit klingen zu lassen, braucht es Menschen, die damit umgehen können.