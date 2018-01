So gut wie alle in Belgien vertretenen Automarken sind in diesem Jahr in Brüssel, auch die Kleinserienhersteller. Auf rund 60.000 m² wird alles präsentiert, was zum Individualverkehr gehört: Alle Arten Autos, Freizeitmobile, Zweiräder (inkl. Fahrräder) und auch die edelsten Luxuskarossen und Sportflitzer.

In insgesamt 8 „Palästen“ im Messezentrum am Heizel wird alles gezeigt, was mit dem Auto und allem anderen Drumherum zu tun hat. Auch das Rahmenprogramm entspricht allen Trends. So bietet der Motorradsalon einen eigenen Barbershop für zünftige Biker, Ein Trial-Zirkus ist täglich zu erleben und das Kinderprogramm hat das Thema „Disney“.