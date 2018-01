Doch warum legt sich die Provinz derart ins Zeug, um die Zucht dieser Pferde zu fördern? Ganz einfach! In den Augen der Verantwortlichen steht das Brabanter Pferd für Kraft, Ruhe und Tradition und dieses Pferd transportiert die Provinz schon in ihrem Namen. Diese Traditionspflege hat also damit auch einen touristischen Hintergrund.

Das Herz der Zucht der Brabanter Zugpferde liegt im Pajottenland. Das ist eine nicht wirklich geologisch festgelegte Bezeichnung, sondern eher eine geschichtliche und touristische Benennung. Das Pajottenland liegt am grünen Rand südwestlich von Brüssel am Rande des Ortsteils Anderlecht zwischen den Städten und Gemeinden Halle, Edingen, Geraardbergen, Ninove und Aalst. Die Region ist hügelartig, ländlich geprägt und ist in etwa zwischen den Läufen der Zenne und der Dender zu finden.