Kleider von Vergewaltigungsopfern ausgestellt

Am Montag wird im Brüsseler Stadtteil Molenbeek die Ausstellung “Was trugst Du an diesem Tag?“ ("Wat had je die dag aan?") zum Thema Vergewaltigung eröffnet. Gezeigt werden Kleidungsstücke, die Vergewaltigungsopfer zum Tatzeitpunkt trugen. Die Ausstellung, die gemeinsam mit Universität von Kansas zusammengestellt wurde, thematisiert das Thema „Sexuelle Gewalt“.