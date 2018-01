Ostende: 5.000 tauchen in die Nordsee

Seit 1987 tauchen am ersten Samstag des neuen Jahres um Punkt 15 Uhr die so genannten “Eisbären“ in die eiskalte Nordsee. Dieses Jahr waren 5.000 Wagemutige bereit, den winterlichen Temperaturen zu trotzen. Mehr als 10.000 Schaulustige ließen sich das bunte Spektakel nicht entgehen.