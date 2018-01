Nachrichten-Anker Goedele Wachters ist derzeit noch im Saastal in der Schweiz, doch weit aus ihrem Hotel kann sie sich mit ihrer Familie nicht bewegen: „Alle Skilifte sind geschlossen, weil es hier viel geschneit hat. Und auch alle Zufahrtswege sind blockiert. Wir müssen mindestens bis morgen warten, im nach Hause abfahren zu können“. Goedele und ihre Familie machen aus der Not eine Tugend und bauen im Hotelgarten ein Iglu, denn Skilaufen oder Rodeln ist durch das Wetter im Saastal derzeit nicht möglich. „Das ist aber auch winterlich gesellig!“, so Goedele Wachters.

Auch Radio 2-Moderator Sven Pichal ist derzeit in der Schweiz und zwar im Rhônetal. Dort, wo er sich gerade aufhält, sorgen die Schneemassen für echte Probleme: „Der einzige Zufahrtsweg hierher ist recht schmal und zumeist gesperrt, denn das Risiko von Lawinen ist zu groß. In den vergangenen Tagen ist viel Schnee aus den Berghängen auf die Straßen gestürzt.“ Sven und sie seinen müssen sich auf kurze Spaziergänge beschränken oder auf Gesellschaftsspiele: „Hier knarren die Dächer wegen dem vielen Schnee und die Skigebiete sind, was hier sehr außergewöhnlich ist, gesperrt, weil es unaufhörlich geschneit hat.“

VRT-Wissenschaftsjournalist Koen Wauters macht gerade Winterurlaub in den französischen Alpen, genauer in der Region der beliebten Skiorte Tignes und Val d’Isère. Koen meldete am Donnerstag, dass es dort in den vergangenen beiden Tagen unglaublich heftig geschneit und gestürmt habe: „Dadurch können wir nicht Skifahren und die einzige Straße hierher ist durch eine Schneewand und eine gerissene Hochspannungsleitung versperrt. Niemand kommt rein oder raus. Ich bin gespannt, wie unsere Rückfahrt am Wochenende verlaufen wird.“