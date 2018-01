Flandern erwirbt vom Öffentlichen Sozialhilfezentrum Brüssel die Waldgebiete im Laarbeek-Tal in Dilbeek, die Weidelandschaft an den Zenne-Niederungen in Beersel und ein Teil des Haller-Waldes (Hallerbos). Dazu machte die flämische Landesregierung rund 3 Mio. € frei. Die flämische Landesagentur für Natur und Wald wird diese Waldlandschaften verwalten und pflegen.