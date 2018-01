14.000 Menschen haben mitgestimmt und sich für einen der drei Namen entschieden, den die Elefantenpfleger vorstellten. 71 Prozent bevorzugt den Namen "Suki". Das bedeutet "Liebling".

Suki ist das zweite Junge von May Tagu, die 2015 ihr Baby Q kurz nach der Geburt durch Leberversagen verlor. Der Vater Chang ist inzwischen nach Kopenhagen gebracht worden, weil seine Aufgabe in Planckendael vollbracht war. Außer May Tagu sollten in Kürze auch ihre Schwester Kai-Mook und die Mama Phyo Phyo ein Kleines zur Welt bringen.

Dem Weihnachtsbaby, wieder ein Weibchen, geht es nach Angaben des Tierparks Plankendael gut. Es ist schon in die Elefantenfamilie aufgenommen worden.