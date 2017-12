Die belgienweit bekannte Bloggerin schließt sich mit ihrem offenen Brief einem Aufruf des Flanders Fashion Institute (heute Flanders District of Creativity) vor vier Jahren an, in dem damals ebenfalls daran erinnert wurde, dass die belgische Modewelt sehr talentierte Nachwuchs-Designer hervorbringe, die man gerne auch bei der Königsfamilie entdecken würde.

Königin Mathilde zeigt sich in den letzten Jahren gerne in Kreationen von Natan oder von Dries Van Noten, doch so langsam könnte sie einen Schritt weitergehen, so Van Duyse heute:

„Sie haben eine Aufmerksamkeit gegenüber Mode. Und sie strahlen auch immer darin. Im Rahmen der letzten Auslandsreisen haben sie nie vergessen, einen lokalen Designer in den Fokus zu rücken. (In Indien trug sie einen Rock von Anita Dongre (kl. Foto) und in den Niederlanden eine Kreation von Jan Taminiau (A.d.R.)). Es scheint mir auch nur ein kleiner Schritt zu sein, diese Gewohnheit auch bei ihren alltäglichen Besuchen im eigenen Land zu lancieren.“