A.Kockartz (Fotos VisitLier.be) Flanderns Ministerpräsident Geert Bourgeois (N-VA), der auch für den Denkmalschutz zuständig ist, will das historische Zentrum der Pallieterstadt Lier in der Provinz Antwerpen in die Liste des schützenswerten Kulturerbes aufnehmen. Jetzt stellte Bourgeois den Großen Markt von Lier provisorisch unter Denkmalschutz. Innerhalb der kommenden neun Monate wird über einen endgültigen Denkmalschutz für den historischen Marktplatz entschieden.