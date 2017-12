Königin Mathilde erhielt deutschen Ehrenpreis

Als Ehrenpräsidentin von UNICEF Belgien reist die Gemahlin von Belgiens Staatsoberhaupt König Philippe u. a. nach Afrika und Asien und als Sonderbeauftragte der UNICEF/UNAIDS-Kampagne gibt sie HIV-infizierten Kindern eine Stimme. 2016 wurde Königin Mathilde von den Vereinten Nationen in den Kreis der „Sustainable Development Goals Advocates“ berufen.

„Es ist mir eine Freude, in Ihrem Jubiläumsjahr hier zu sein. Investment in die Nachhaltigkeit bedeutet Investment für die Menschen. Regierungen, Unternehmen, jeder Einzelne muss individuell mithelfen. Lassen Sie uns die jungen Leute inspirieren, nachhaltig zu leben - für eine bessere Welt!“ sagte die Königin in ihrer Dankesrede. (Quelle: „Newsletter Nachbar Belgien“ der belgischen Botschaft Berlin)