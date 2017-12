Ben ist ein fast komplett erhaltenes Skelett eines über 6 m langen und mehr als 210 Millionen Jahre alten Plateosaurus, der in einer Mergelgrube in der schweizerischen Stadt Frick entdeckt wurde. Vor einiger Zeit übergaben Schweizer Wissenschaftler Ben (benannt nach seinem Entdecker) dem Naturwissenschaftlichen Museum in Brüssel mit der Vorgabe, dass Skelett zu restaurieren und auszustellen. Das Museum nahm Ben an, doch zur Finanzierung des Projektes fehlte es an Geld. Schließlich musst etwa 200 Knochen und Knochenteile gereinigt, auf Dauer haltbar gemacht und zusammengesetzt werden.