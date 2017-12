„Maison Antoine“ ist ein Klassiker und ist in vielen Reiseführern über Brüssel vertreten. Die hier gebackenen Fritten haben eine hohe Qualität und tagein tagaus sind die Warteschlangen hier in den Mittagsstunden ziemlich lang. Die Wartezeit lohnt sich und viele der Hungrigen sind neben Touristen aus aller Welt auch Mitarbeiter aus den nicht weit davon entfernten Einrichtungen der Europäischen Union. Man hört hier in der Wartschlange also immer viele Sprachen, darunter auch auffallend oft Deutsch.