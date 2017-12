A.Kockartz Nach eindringlichen Appellen an potentielle Spender und einem Crowdfunding konnte eine Gruppe von Archäologen doch ausreichend Geld sammeln, um Forschungsarbeiten an einem deutschen Schützengraben aus dem Ersten Weltkrieg in Wijtschate in Westflandern finanzieren zu können. Dort, wo damals auf dem Schlachtfeld die Verteidigungsstellung „Höhe 80“ lag, soll in absehbarer Zeit ein neues Wohngebiet entstehen.