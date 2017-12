A.Kockartz Am Mittwochabend hat an der Flämischen Oper in Antwerpen die Produktion „Falstaff“ ihre Premiere gefeiert. Diese Komische Oper von Guiseppe Verdi beruht auf einer Persönlichkeit aus dem Werk von William Shakespeare. Regie führte dabei der Oskar-Preisträger und notorische Filmbösewicht Christoph Waltz.