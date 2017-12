Um ein Telegramm aufzugeben, muss man heute Proximus anrufen oder anmailen, um die zu verschickende Botschaft zu vermitteln. Hier wird es übernommen, diese Botschaften auf Papier dem Adressaten zukommen zu lassen. Ein Telegramm zu verschicken ist heute eher Luxus, denn das kosten derzeit mindestens 16,25 €.

Das Telegramm hat in Belgien eine lange Geschichte. 1803 wurde auch hier der erste optische Telegraf in Betrieb genommen und ab 1846 arbeitete hier der erste elektrische Telegraf, dessen Leitung entlang der Bahnlinie Brüssel-Antwerpen verlief.

Noch in den 1980er Jahren war das Telegramm in Belgien sehr beliebt (rund 1,5 Millionen Telegramme pro Jahr), doch mit dem Aufkommen von Fax, Email und SMS und durch alle anderen heutigen Kurznachrichtendienste und sozialen Netzwerke (Facebook, Twitter, Instagram und Co.) geriet dieses Angebot weitgehend in Vergessenheit. Jetzt heißt es also endgültig davon Abschied zu nehmen.