In Westeuropa liegt dieser Wert bei 542 Punkten. Das belgische Bundesland Flandern erreicht hier aber nur 525 Punkte und liegt damit weit abgeschlagen hinter Finnland, den Niederlanden, Österreich oder auch Deutschland.

Die Schulen hier in Flandern widmen den Themen Sprache und Lesen deutlich Raum als noch vor 10 Jahren und auch gegenüber den meisten anderen Ländern, was sich in diesem Ergebnis niederschlägt. Wer täglich liest, hat bessere Resultate. Wer nie oder fast nie liest, der schneidet schlechter ab.

Was die flämischen Schulen nicht (mehr) schaffen, können die Eltern nicht mehr korrigieren, denn in den Familien wird hier auch immer weniger gelesen oder vorgelesen. „Keine Zeit“ war auch hier das am häufigsten gehörte Argument bei Umfragen zu diesen Themen…