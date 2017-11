Victor Horta kam am 6. Januar 1861 in Gent zur Welt und starb am 8. September 1947 im Brüsseler Stadtteil Etterbeek. Noch während er in seiner Heimatstadt das Abitur machte, schrieb er sich in Brüssel für ein Studium der Innenarchitektur ein. Aufenthalte in Paris und London brachten ihn in Kontakt mit der Welt der Künstler, was sich in seinem Schaffen als Architekt und Jugendstilpionier deutlich zeigt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde er quasi über Nacht bekannt und erreichte leider schon sehr früh eine Perfektion, die ihresgleichen suchte.

Doch sein Stern verblasste rasch. Andere Jugendstil- und art deco-Architekten übernahmen die Schlagzeilen und wurden weit über die Grenzen Belgiens und dauerhafter bekannt. Horta jedoch geriet in der Zwischenkriegszeit schon fast in Vergessenheit. Für seine Verdienste um die Architektur wurde ihm allerdings 1932 von König Albert I. der Adelstitel „Baron“ verliehen.